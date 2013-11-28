Доработка интернет магазина на движке Shop Script

проблема №1

поправить кривоту на главной странице в каталоге где картинки ручки ватерман и ручки висконти. Съехали картинки и создались ненужные дублирующие категории ниже. Должно быть все ровно и аккуратно.

проблема №2

Проблема обновления базы через эксельный файл с расширением csv движок shop script

В тех поддержке хостинга мне дали вот такой вот ответ:

На предоставленном Вами скриншоте показана ошибка, которая возникает при превышении

лимитов со стороны аккаунта, а именно процессорного времени:

Nov 18 14:15:54 cp109 suexec[98601]: pid=98602 uid=2308 c="admin.php": killed by sig=9

Nov 18 15:34:36 cp109 suexec[73222]: pid=73223 uid=2308 c="admin.php": killed by sig=9

Nov 18 15:50:03 cp109 suexec[84169]: pid=84170 uid=2308 c="admin.php": killed by sig=9

Рекомендуем обратиться к разработчику сайта по вопросу оптимизации работы указанного скрипта, и выявления, почему именно с их стороны могло использоваться столько процессорных ресурсов.

проблема №3

При заполнении поля адрес при регистрации помещяется не вся информация, хотя количество символов, которые можно туда вписать было увеличено. Нужно разобраться с этой проблемой.