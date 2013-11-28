Здраствуйте. Есть сайт с рефератами, сам реферат на одной странице. Нужно что бы при нажатии на кнопку скачать, весь реферат формировался в один файл и скачивался. CMS DLE, жду ваших предложений.
Парсер вконтакте
Нужен php скрипт, который через API парсит стену указанной группы или страницы вконтакте.
На выходе - лента сообщений (текст записи, дата, прикрепленное видео или картинка (если есть))
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Проблема в следующем: после интеграции формы обратной связи перестала работать галерея. http://www.seobabka.ru/site_385/ Требуется: 1. сделать чтобы и галерея и обратная связь работали 2. сделать простой калькулятор как показал ...Завершен11 лет назад
- $20
Есть необходимость для всего списка городов из файла city.xls — получить данные от тарифе, для отправления из Москвы (тариф 137 интересует, см. приложение1). Вес 0,2 кг размеры 20 смх20 смх1 см Полученные ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! У нашей компании имеются несколько сайтов на доработку, а в ближайшем будущем понадобится создание с нуля "Под ключ". Хотелось бы работать с одним надежным веб-мастером. Оплата ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Есть вот такая форма: http://uxnest.com/form/. Она сгенерирована автоматически с помощью Axure 7. Ее необходимо запрограммировать и выдать кусок кода, который можно вставить внутрь того что есть, чтобы ...Завершен11 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо настроить редирект на сайте (осуществляем переезд старого ресурса на новый)Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть табличка на старнице. Нужно чтоб в ней автоматом сортировались данные по первому столбцу с помощью скрипта http://tablesorter.com/docs/#demo Укажите в проект 1. цену за работу 2. срок ...Завершен11 лет назад
- $3600
ООО «НОКС Онлайн» существует на рынке более 10 лет. Имеет ряд успешных интернет-проектов (www.kleo.ru, www.kleos.ru, http://www.gnezdo.ru). Мы ищем хорошего программиста для решения неординарных задач. Если хотите пополнить список своих работ интересными ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $30
Есть готовая посадочная страница, есть готовые сверстанные формы. Нужно сделать отправку форм на email. Сделать нужно оперативно в течении 2-х часов (до 14.00).Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать скрипт - который получит почту с почтового ящика на который приходят письма... Среди этих писем отберет письма по шаблону вроде темы - "Undelivered Mail...." и подобные, после чего найдет в теле письма ...Завершен11 лет назад