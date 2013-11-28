Парсер вконтакте

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Закрыт8 заявок140 просмотров

Нужен php скрипт, который через API парсит стену указанной группы или страницы вконтакте.

На выходе - лента сообщений (текст записи, дата, прикрепленное видео или картинка (если есть))

PHP
11 лет назад
serge-mironoff
Миронов 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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