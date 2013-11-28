Требуется доработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки159 просмотров

Требуется доработать код сайта. Необходимо настроить блок СЕО.

Цена договорная.

11 лет назад
volkovdenis
Денис 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
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