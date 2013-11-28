SEO доработка движка WA Shop-Script 4

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка115 просмотров

После SEO аудита потребовалось сделать доработку движка сайта.

Если перейти на несуществующую страницу

http://www.xxx.ru/category/cat_name/123123

то сайт выдает содержимое страницы

http://www.xxx.ru/category/cat_name/

и ответ сервера 200 ОК.

Необходимо исправить ответ сервера на 404 и выдавать соответствующую страницу.

Сайт работает на WA Shop-Script v303.

11 лет назад
B2ron
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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