Набирается команда специалистов под инновационный проект. Основное требование - желание работать и развиваться! Знания: PHP/SQL, JS/JQ, HTML5/CSS/W3C и т.д. и т.п. Умения: - Заставлять себя работать над вещами, которые не нравятся ...
SEO доработка движка WA Shop-Script 4
После SEO аудита потребовалось сделать доработку движка сайта.
Если перейти на несуществующую страницу
http://www.xxx.ru/category/cat_name/123123
то сайт выдает содержимое страницы
http://www.xxx.ru/category/cat_name/
и ответ сервера 200 ОК.
Необходимо исправить ответ сервера на 404 и выдавать соответствующую страницу.
Сайт работает на WA Shop-Script v303.
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