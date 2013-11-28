Импорт CSV файла в базу

Суть очень проста.

Есть база данных MySQL с таблицами. В одну из этих таблиц нужно постоянно импортировать данные из CSV файла. Для этого нужно сделать веб-форму, в которой будет кнопка "выбрать файл" и кнопка "импортировать", ну и вывод информационного сообщения об успешности импорта (или наоброт). Никаких настроек импорта не нужно.

Предлагаю два варианта реализации:

1. В админке HostCMS в разделе "Оформленные заказы" добавить кнопку "Импорт". Открывается страница с выбором файла и т.д. (кто в теме, тот знает)

2. Если не знаете HostCMS, можно сделать отдельную страницу для импорта, но вход на эту страницу только по логину/паролю, которые берутся из базы сайта. Это логин/пароль админа для входа на сайт.

В предложении, пожалуйста, указывайте какой вариант сможете реализовать и обязательно, стоимость. Стоимость имеет значение.

Оплата вебмани.

Желательно сегодня сделать.

Вопросы в скайп.