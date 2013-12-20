Разобраться с системой Image CMS и наполнить сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки179 просмотров

Куплена лицензния Image CMS Shop ( есть подробная инструкция http://wiki.imagecms.net/, которую нужно изучить).

Нужно разобраться в админке, прочитав и изучив инструкцию , создать категории товаров ( с уникальными описаниями) по шаблону, который будет предложен + залить товар на сайт через прайс выгрузки.

По желанию, возможно наполнение сайта + дополнительная работа по сайту ( создание разделов, и т.д.)

Свои пожелания по оплате предлагайте.

11 лет назад
Eurofashion
Яна 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

nox86
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$200
10 дней
Хороший исполнитель, всегда на связи, что очень важно. Учитывал все мои пожелания, даже те, которые не были учтены изначально. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик, быстро разобрали вопросы по проекту, всё ясно и толкова объяснила, легко нашли общий язык, оплату получил без задержки!

Заявки фрилансеров

nox86
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад