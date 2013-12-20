Разобраться с системой Image CMS и наполнить сайт

Куплена лицензния Image CMS Shop ( есть подробная инструкция http://wiki.imagecms.net/, которую нужно изучить).

Нужно разобраться в админке, прочитав и изучив инструкцию , создать категории товаров ( с уникальными описаниями) по шаблону, который будет предложен + залить товар на сайт через прайс выгрузки.

По желанию, возможно наполнение сайта + дополнительная работа по сайту ( создание разделов, и т.д.)

Свои пожелания по оплате предлагайте.