Настроить на сайте форму обратной связи

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Завершен5 заявок152 просмотра

Необходимо настроить форму - в которой есть Е-мейл и Имя (-далее автоматически отправляется письмо от нас)

Нужно сделать сегодня, кто сможет сделать и за сколько? -Сайт без движка.

11 лет назад
WebProektor
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Отлично выполненная работа!
Советую к работе с данным заказчиком

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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