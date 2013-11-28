Необходимо написать скрипт, парсящий код субтитров с сайта lynda.com с последующий преобразованием в srt, ну или в другой формат субтитров, если это будет проще сделать. Прикрепил изображение, так выглядят субтитры в коде страницы - ...
Создать модули оплаты.
на сайте Джумлы создать модули оплаты (или прикрепить готовые). Чтобы была возможность у клиента оплачивать заказы прямо с сайта эл. деньгами - Webmoney или Яндекс.Деньгами, по банковской карте, с телефонного счета (смс) и через QIWI кошелек
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть парсер твиттера на питоне, нужно что бы он парсил и картики кроме текста. Кто готов взяться - пишете сроки и примерную цену(понимаю что сложно без просмотра кода)Завершен11 лет назад
Есть проект в зеннопостере, который должен автоматом загружать картинки и текст. В одном месте этот проект сбивается и не работает. Надо через тимвьювер и скайп разобраться и помочь. Думаю это на 15-20 минут работы, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
На существующий сайт, построенный на wordpress, необходимо добавить систему отзывов, что потребует следующих действий: 1.Разработать плагин wordpress, который обеспечивает функциональность системы отзывов 2.Изменить 2 страницы в шаблоне wordpress: список продуктов и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо настроить форму - в которой есть Е-мейл и Имя (-далее автоматически отправляется письмо от нас) Нужно сделать сегодня, кто сможет сделать и за сколько? -Сайт без движка.Завершен11 лет назад
Суть очень проста. Есть база данных MySQL с таблицами. В одну из этих таблиц нужно постоянно импортировать данные из CSV файла. Для этого нужно сделать веб-форму, в которой будет кнопка "выбрать файл" и кнопка ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен рерайт файла htacess, уничтоженного вирусом, ибо хостер не сохранил. CMS самописнаяВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен человек для разработки проекта онлайн-платформы. Необходимы знания Ruby on Rails + PostgreSQL, опыт работы с git, способность загрузить приложение на сервер например heroku или amazon cloud, начальный/малый опыт с android developmnet kit + знания ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Куплена лицензния Image CMS Shop ( есть подробная инструкция http://wiki.imagecms.net/, которую нужно изучить). Нужно разобраться в админке, прочитав и изучив инструкцию , создать категории товаров ( с уникальными описаниями) по шаблону, который будет ...Завершен11 лет назад
Требуется доработать код сайта. Необходимо настроить блок СЕО. Цена договорная.Закрыт11 лет назад