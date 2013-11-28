Создать модули оплаты.

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Закрыт3 заявки127 просмотров

на сайте Джумлы создать модули оплаты (или прикрепить готовые). Чтобы была возможность у клиента оплачивать заказы прямо с сайта эл. деньгами - Webmoney или Яндекс.Деньгами, по банковской карте, с телефонного счета (смс) и через QIWI кошелек

Joomla
11 лет назад
Bety888
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Была
9 лет назад

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