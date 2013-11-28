Мы ищем веб-разработчик, который может работать с нами удаленно. Мы хотим построить систему онлайн основном это будет система электронной коммерции с функцией мульти поставщика. которая будет включать в себя функцию партии и синхронизацию с системой POS и других API.

Требуемые знания и умения:

превосходный PHP

Mysql

Javascript

Ajax

JQuery

Bootstrap 3

Laravel Framwork

другие навыки будут +

Работа на постоянной основе, пожалуйста, пришлите мне информацию о вашей собственной личности, опыта и вашего портфеля. И сколько вы хотите в месяц, чтобы работать на нас. И все другая информация, что мы должны знать. Наша компания находится в New Yorke

спасибо