Сделать доску объявлений на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок176 просмотров

Сделать доску объявлений на сайте, прикрутить её к существующему дизайну.

Предполагается, что:

- вы знаете как это сделать и делали это неоднократно;

Требование к доске объявлений

1. чтобы не засыпало спамом

2. чтобы не сломали.

15 лет назад
nick_name
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров