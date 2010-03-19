Нужен javascript программист для создания image галлереи
Функции экспорта материалов из БД в различные CMS
Есть БД с большим количеством материалов (также возможно сохранение материалов в отдельные файлы). Нужен способ экспорта этих материалов в различных популярные CMS: Joomla, DLE, MaxSite и др. Возможно сделать путем прямого экспорта в БД сайтов либо путем создания файлов импорта (как в Зеброид). Желательно, экспортировать с возможностью учета "инфраструктуры" CMS (например, возможность экспортировать не только записи, но и категории, в которых они находятся).
Реализовать нужно на PHP, модуль для каждой CMS в виде отдельной функции. За каждый отдельный модуль готов платить максимум по 20$. В целом, предпочтение будет отдано исполнителю с "хорошим сочетанием" цены и наличия портфолио.
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