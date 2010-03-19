Wordpress - допилить

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Закрыт2 заявки141 просмотр

Есть страничка регистрации нового пользователя на wordpress-сайте.

На этой странице есть поля "имя" и "фамилия". Задача - сделать эти поля обязательными для заполнения и поставить около их названия красную звездочку:) Все. Кто возьмется? Отзыв гарантирую.

WordPress
15 лет назад
Studio-PK
Михаил 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров