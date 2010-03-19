Для сайта с видео клипами необходим данный скрипт .. Что нужно ... Например: Скачать клип "Краски-Мама" Пользователи нажимает на ссылку и идет закачка клипа с YouTube. Также замечаю, что YouTube иногда ...
Wordpress - допилить
Есть страничка регистрации нового пользователя на wordpress-сайте.
На этой странице есть поля "имя" и "фамилия". Задача - сделать эти поля обязательными для заполнения и поставить около их названия красную звездочку:) Все. Кто возьмется? Отзыв гарантирую.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Всвязи с авралом нужно шаблон натянуть на cms нашей разработки. Код 100% наш, т.е. вам незнакомый. Но идеалогия cms во многом схожа с umi.cms, поэтому программист, знакомый с этой системой, без больших напрягов ...Завершен15 лет назад
- $60
Есть БД с большим количеством материалов (также возможно сохранение материалов в отдельные файлы). Нужен способ экспорта этих материалов в различных популярные CMS: Joomla, DLE, MaxSite и др. Возможно сделать путем прямого экспорта в БД сайтов ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужен javascript программист для создания image галлереиЗавершен15 лет назад
Сделать доску объявлений на сайте, прикрутить её к существующему дизайну. Предполагается, что: - вы знаете как это сделать и делали это неоднократно; Требование к доске объявлений 1. чтобы не засыпало ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна функция следующего вида function post_form(div_name) { } которая при нажатии на кнопку "отправить" будет передавать данные заполненные в форме на файл form.php, и результат обработки файлом form.php помещать ...Завершен15 лет назад
Разработать скрипт задание в приложениеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
1. Необходимо сделать выпадающее меню, в зависимости от хитрой цены в категории товара 2. Настроить вывод краткого описания товара 3. Настройка корзины. 4. Помоч с формированием файла для подгрузки и выгрузки файлов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
Необходима программа, которая будет легко и непринужденно переключат IP адреса на серваке, без пробле с почтой и с работой сервера. МОжет у кого то есть готовое решение.Завершен15 лет назад
Требуется скрипт чтобы спарсить сайт. Тематика учеба. Срок 1-1.5 день максимум.Завершен15 лет назад