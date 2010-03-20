Скрипт аналог marketgid.com

Нужен скрипт аналог системы marketgid.com. Смысл какой. Есть сеть сайтов, для которых надо сделать общий сайт-посредник с каталогом, анонсами новостей (как в marketgid), возможностью публикации не анонсов, а целых новостей, и тизерной сетью (информерами), чтобы на каждый сайт-участник поставить код тизерной сети. Кроме того, тизеры должны быть и на общем сайте, для возможности переходов и с них. Вот в общем-то и весь функционал.