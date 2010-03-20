CentOS и ISPmanager - нужно грамотно отвязать крон от форума. На офф форуме уже есть FAQ(http://torrentpier.info/viewtopic.php?f=5&t=1121&p=19798#p24648), но у меня не получилось этого сделать. От исполнителя я должен получить полную инструкцию по отвязки крона от ...
Установка и настройка форума vBulletin
Нужен человек, специализирующийся на движке форума vBulletin.
Работа состоит из нескольких этапов.
Задачи первого этапа:
1. Установить форум, импортировать существующую базу
2. Настроить, сверстать дизайн макет, натянуть верстку.
Дальнейшая работа:
Интеграция учетных записей на форуме с базой пользователей на сайте.
Главное требование:
Отличное знание движка форума.
Уверенные знания PHP и MySQL
От вас: сроки и цена первого этапа.
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