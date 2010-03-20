Установка и настройка форума vBulletin

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки127 просмотров

Нужен человек, специализирующийся на движке форума vBulletin.

Работа состоит из нескольких этапов.

Задачи первого этапа:

1. Установить форум, импортировать существующую базу

2. Настроить, сверстать дизайн макет, натянуть верстку.

Дальнейшая работа:

Интеграция учетных записей на форуме с базой пользователей на сайте.

Главное требование:

Отличное знание движка форума.

Уверенные знания PHP и MySQL

От вас: сроки и цена первого этапа.

MySQLPHP
15 лет назад
aleks01
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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