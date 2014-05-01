Проблема с extended menu для Joomla 1.5.14

Доброго дня. Не можете мне помочь у меня по наведению курсора на горизонтальное меню, нормально раскрывается только до второго суб-левела(под меню), после чего, раскрываются вообще все вложенные пункты этого суб-левела, что крайне неудобно. http://www.marketwalls.ru/ Пункт меню Продукция - Двери - и открываются два подменю для меню для жилых помещений, для нежилых.