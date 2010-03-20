Создание 2-х сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок233 просмотра

Требуется выполнить программирование 2 сайтов

Дизайн выполнен в СorelDraw13.

1 сайт «Политранс» - простой, без всяких излишеств.

Пожелания: возможность вносить изменения (картинки, текст)

Стоимость приблизительно: 3000р.

2 сайт «Альянс Сварщиков» - посложнее. Разработка системы конференций (как в профессионалах.ру), почта.

Пожелания: возможность вносить изменения (картинки, текст)

Стоимость приблизительно: 6000р.

Эскизы в приложении.

15 лет назад
zm25
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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