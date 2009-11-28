2 скрипта - форма со страницы отправляет емайл

Веб-программированиеЗавершен10 заявок215 просмотров
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Нужно написать 2 маленьких скрипта. Скрипт считывает введенную пользователем информацию и отправляет по указанному емайлу. Раньше уже был скрипт обеспеченный хостингом, но теперь хостинг его не поддерживает, поэтому нужен новый скрипт. Скрипт должен кроссбраузерно работать.

Страницы http://stewart-homes-inc.com/lothelp.htm и http://stewart-homes-inc.com/design.htm После отправления должно быть сообщение "спасибо, мол, и тд" Текст сообщения будет обеспечн.

14 лет назад
margozman
55 летСША
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
silya
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$16
1 день
Отличный исполнитель. Работает быстро, внедряет все пожелания заказчика. Очень приятен в общении. Высокое качество работы. Надеюсь на сотрудничество в будущем. Рекомендую.
Марина просто супер
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