2 скрипта - форма со страницы отправляет емайл

Нужно написать 2 маленьких скрипта. Скрипт считывает введенную пользователем информацию и отправляет по указанному емайлу. Раньше уже был скрипт обеспеченный хостингом, но теперь хостинг его не поддерживает, поэтому нужен новый скрипт. Скрипт должен кроссбраузерно работать.

Страницы http://stewart-homes-inc.com/lothelp.htm и http://stewart-homes-inc.com/design.htm После отправления должно быть сообщение "спасибо, мол, и тд" Текст сообщения будет обеспечн.