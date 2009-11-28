2 скрипта - форма со страницы отправляет емайл

Требуется написать с нуля: Систему управления веб магазинами. Биллинг. так же надо будет подключить электронные платежные системы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 2 маленьких скрипта. Скрипт считывает введенную пользователем информацию и отправляет по указанному емайлу. Раньше уже был скрипт обеспеченный хостингом, но теперь хостинг его не поддерживает, поэтому нужен новый скрипт. Скрипт должен кроссбраузерно работать.
Страницы http://stewart-homes-inc.com/lothelp.htm и http://stewart-homes-inc.com/design.htm После отправления должно быть сообщение "спасибо, мол, и тд" Текст сообщения будет обеспечн.
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