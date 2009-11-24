Скрипт калькулятор - мини

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок128 просмотров
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Нужен скрипт калькулятор подсчета стоимости из 4 переменных:

1) цена

2) кол-во

3) вес

4) цена пересылки (кол-во*на простую формулу)

Эти 4 параметра по определённой формуле считаются и выводится число.

14 лет назад
tod
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
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