Скрипт калькулятор - мини

Инет-магазин фотографий. Сайт внешне и по функционалу очень похож на www.art.com. Но урезанный. Вид показан в приложенном файле. Левая колонка: Фильтр, в котором выбирается только один параметр из всех. При выборе параметра фильтра: человек переходит на страницу с изображениями ...