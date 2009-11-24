Нужно сделать toolbar для IE и Firefox

Добрый день, уважаемые фрилансеры, есть пара доработок по презентации на Flash AS.2 Доработка 1. При нажатии на кнопку, Блокам присвоенное значение = 0 (из XML) должны выделяться штриховкой Доработка 2. Есть Масштабируемая карта, в которой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен аналогичный тулбар: http://toolbar.goldpoll.com/
Для сайта http://monhyip.net.
Связь icq 293899
Уже имеется Monhyipbar.xpi осталось сделать серверную часть.
Сразу пишите для каких версий браузеров сможете сделать.
Желательно Firefox 3.0, IE 6.0, 7.0, при возможности opera.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Привет фрилансерам! Заказ не большой но вы на этом и живете... и так Как видно из заголовка мне требуется скрипт Сканворда & Кроссворда и так что я вижу в нем: 1. Все данные берутся с базы и генерируется ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется программист для реализации интернет проекта. Технические требования к CMS в приложении. Жду ваших предложений по: - подходящему движку (платному); - цены; - сроки. А также варианты реализации на выбранных движках. Условия выбора исполнителя - "Цена, качество, сроки и ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Инет-магазин фотографий. Сайт внешне и по функционалу очень похож на www.art.com. Но урезанный. Вид показан в приложенном файле. Левая колонка: Фильтр, в котором выбирается только один параметр из всех. При выборе параметра фильтра: человек переходит на страницу с изображениями ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно доработать согласно Техническому Заданию. Около 30 усовершенствований. http://ams.imoki.netВеб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть свой движок на PHP + Mysql + Ajax. Нужно его отладить и внести коррективы. Очевидно, вам потребуется навык разбираться в чужом коде (по архитектуре движка смогу подсказать). Текущие задачи: починить выход из сессии, загрузку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо поставить сапу на сайт oucoz.ru Жду предложений. Заранее спасибоВеб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $2500
Необходимо разработать социальную сеть по готовому ТЗ на .net. См. аттач. Нужно программирование и верстка по готовым макетам. Сервис разрабатывается для существующего сайта – www.finamauto.ru. Внедрение будет осуществляться в паре с программистом, поддерживающего проект. Желателен опыт ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть сайт на флеше уже готов но надо некоторые вещи в XML перенести. По всем вопросам в аську 127-47-85-81Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Работа для флеш дизайнера/аниматора (~ 5-7 часов). Требуется немного доработать анимацию и графику в карточной игре на Flex. http://vkontakte.ru/app1408839_1214349 раздача карт, анимация движения фишек, видоизменить некоторые кнопки, сделать "красивый" прелоадер. подробнее при личной переписке. Вся анимация ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад