Нужно сделать toolbar для IE и Firefox

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки171 просмотр
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Нужен аналогичный тулбар: http://toolbar.goldpoll.com/

Для сайта http://monhyip.net.

Связь icq 293899

Уже имеется Monhyipbar.xpi осталось сделать серверную часть.

Сразу пишите для каких версий браузеров сможете сделать.

Желательно Firefox 3.0, IE 6.0, 7.0, при возможности opera.

14 лет назад
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
CodingStudio
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$500
14 дней
Задание выполнено до конца небыло. За 3 недели были и то не до конца внедрен дизайн на сайт для keeper. Всё это объяснили личными причинами отца положили и т.д. Заплатил за это 150$, что считаю очень дорого. Из них ничего не вернули. Обещали выслать то что делали еще, дизайн для keeper предлагали и т.д. ничего так и не выслали. Вообщем работой с заказчиком не доволен, было потрачено только зря время.
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