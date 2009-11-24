Создание сайта на CMS

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок243 просмотра
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Требуется программист для реализации интернет проекта. Технические требования к CMS в приложении.

Жду ваших предложений по:

- подходящему движку (платному);

- цены;

- сроки.

А также варианты реализации на выбранных движках.

Условия выбора исполнителя - "Цена, качество, сроки и варианты реализации" За детальной информацией прошу в аську 464118368

14 лет назад
gromodar
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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