Создание сайта на CMS

Нужно доработать согласно Техническому Заданию. Около 30 усовершенствований. http://ams.imoki.net
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист для реализации интернет проекта. Технические требования к CMS в приложении.
Жду ваших предложений по:
- подходящему движку (платному);
- цены;
- сроки.
А также варианты реализации на выбранных движках.
Условия выбора исполнителя - "Цена, качество, сроки и варианты реализации" За детальной информацией прошу в аську 464118368
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