Флеш баннер

$15
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок208 просмотров
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Нужно сделать флешку, которая бы листалась как альбом, пример листания - all2realt.com.ua . Размер фотки в приложении. Фотографии должны читатся с папки. При нажатии переходим по ссылке.

Оплата 15$

14 лет назад
dnvs
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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