Анализ

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется проанализировать несколько сайтов конкурентов. Направления анализа: ключевые слова, поисковые фразы, семантическое ядро, стратегия продвижения. Основной интерес для меня представляют внешние ссылки на сайт. Бесплатными сервисами анализа сайтов пользоваться умею сам, нужен именно полный анализ бэклинков. Выслушаю советы по борьбе с конкурентами. Адреса сайтов в личку.

14 лет назад
dimas212
Дмитрий 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Форма и скрипт добавления топиков на livestreet

    $100

    Есть сайт на движке livestreet http://turidea.net. Необходимо разработать к нему форму добавления топиков и формы мини регистрации. 1. Форма должна появлятся в конце результатов поиска и на специальной странице добавления топика. 2. Поля формы: тема, блог, сообщение, кнопка ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подправить динамическое меню

    $5

    Есть динамическое меню. При наведении курсора, в указанное на рисунке место, изменяется фон, но кликая мышкой переход не происходит. Переход происходит только если мышкой кликается по тексту меню. Необходимо сделать переходы если кликается мышкой в выделенный ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт для развлекательного центра

    Нужно сделать редизайн сайта http://www.yunost-dubna.ru , в связи с чем требуется сменить стиль. Дизайн должен быть принципиально новый. Из существующего остается только логотип. Приму не значительное улучшение логотипа для того, чтобы он вписался в новый дизайн. Понравилась задумка сайта ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Элементарный скрипт генерации картинок

    $15

    _ps3.noizless.ru/gametag/tag.php (раздел обложки) Необходимо сделать то же самое. Также нужно сделать простейшую админку добавления обложек. Т.е либо зашел на blabla.php ввел логин и пароль от админки, добавил обложку. Радуешься. Либо просто загрузить обложку в папку с обложками и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добавление новых функций в сайт

    $140

    Здравствуйте. Есть сайт (формата "каталог продукции") на вроде бы неплохой самописной CMS. Необходимо СРОЧНО - В ТЕЧЕНИИ МАКСИМУМ 2-Х ДНЕЙ внести корректировки. Если будет очевидно, что выполнение работы затягивается со стороны исполнителя, буду искать другого, так ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Интернет-магазин

    $100

    Необходимо принятый дизайн натянуть на интернет-магазин. в принципе уже установлен shopscript, можно рассмотреть другие варианты. Важна оперативность.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Минискрипт для автоматического заполнения полей

    $5

    Требуется создать минискрипт на PHP либо под Windows, главное результа. Суть такова - данные берутся из текстового файла. Структура каждого файла следующая: Название файла1.форматфайла http://****.com/id.html Название файла1.форматфайла http://****.com/id.html и т.д(точноее количество данных в текстовом файле не определено, это можно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание портала

    Требуется программист (он же верстальщик) для создания портала. Дизайн есть. Сдельная работа есть постоянно и в случае успешного сотрудничества по первому проекту в дальнейшем планируем обеспечить заказами. Хотим работать с конкретным человеком, просим веб студии и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен скрипт медиа рич-баннера (rich media banner)

    $30

    Требования к скрипту медиа рич-баннера 1. Подключение в шаблон в виде 2. Плавающий блок в центре экрана относительно всех сторон, правильно и одинаково работающий и выглядящий в IE 6-8, Опере и Firefox, плавно перемещающийся к центру ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад