Элементарный скрипт генерации картинок

_ps3.noizless.ru/gametag/tag.php (раздел обложки)

Необходимо сделать то же самое.

Также нужно сделать простейшую админку добавления обложек.

Т.е либо зашел на blabla.php ввел логин и пароль от админки, добавил обложку. Радуешься.

Либо просто загрузить обложку в папку с обложками и она автоматом появится в этом списке.

Тут на ваш выбор, что проще.

Update:

То, что вы видите, это не все обложки, а последние 50 добавленных.

Необходимо сохранить все обложки.