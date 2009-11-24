Создание флеш баннера

$15
Веб-программированиеЗакрыт19 заявок223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим флеш баннер.

Размер 700х250

детали обсудим с кандидатами

оставляйте свои контакты и сроки.

14 лет назад
sviridov1206
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
Fat76
Илья 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$15
1 день
  • Похожие заказы

  • Сайт на wordpress

    $10

    Здравствуйте! нужно доработать функционал сайта на базе вордпресса, внести мелкие правки. 1. сделать поиск по товарам 2. сделать раздельный вывод групп товаров 3. разработать .csv файл по необходимым параметрам (для возможности импорта товаров)

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сложной тендерной площадки (Санкт-Петер.)

    $10000

    Требуется опытный программист или группа разработчиков из Санкт-Петербурга для создания сложной тендерной площадки с элементами интернет-магазина. Время выполнения работы: 80 дней. Бюджет: 250000 руб. (200000р. – основной, 50000р. при условии выполнения работы досрочно). Уже разработано: 1. Прототип сайта на ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Адаптация шаблона

    Работа для flash-программиста. Надо сделать адаптацию шаблона http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=25904&amp;pr_code=W03a4bDp0fJf6E7F76Z9iM4A9pByM8 под каталог автомобилей. Самое главное должна быть возможность увеличивать фото. Сейчас в шаблоне этого нет, хотя должно быть... На первой странице марки автомобилей справа. Модели ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт каталога софта

    Нужен скрипт каталога софта, загрузка софта с прайса http://partner.allsoft.ru/xmls/ourxml.php?id=450 В скрипте должен быть поиск, возможность добавления контента, статичные урлы. Ссылка через редирект на основной сайт allsoft.ru, она заложена в прайсе. Минимум нагрузки на сервер. Возможно осуществление проекта на каком-нибудь ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад