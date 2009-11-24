Защита для голосования на сайте!

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки163 просмотра
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Нужна защита для голосования на сайте!

Сайт на движке Joomla 1.0.12.

Существующее голосование защищено каптчей (изображения цифр), однако это не помогает от накруток скриптами.

Пишите в ICQ: 270599945

14 лет назад
Dots
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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