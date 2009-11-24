Грабер вконтакте аудио. Задача: заходим http://tekst-pesni.ru/engsongtext-cat-19582.html видим категории. Заходим в категорию например в Zero Assoluto далее в текст. задача состоит в том чтобы исходя из названия категории текста песни вывести в раздел текста всю музыку данного исполнителя. ...
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Нужна защита для голосования на сайте!
Сайт на движке Joomla 1.0.12.
Существующее голосование защищено каптчей (изображения цифр), однако это не помогает от накруток скриптами.
Пишите в ICQ: 270599945
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