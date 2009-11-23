Определение внешних ссылок со страницы сайта

Необходимо написать скрипт, для определения количества внешних ссылок с любой страницы в интернете.

Основные моменты:

1) Примитивный интерфейс - форма с одним текстовым полем для ввода адреса страницы, и кнопка проверить. В результате скрипт должен выдать одно число - указывающим количество внешних ссылок. Сами ссылки показывать не надо.

2) Желательно чтобы скрипт работал через php5/CURL.

3) Учесть что ссылка заключенная в теги noindex не считается внешней.

Интересует быстрое выполнение данного проекта.

Для уточнения, свяжитесь по ICQ в моём профиле.