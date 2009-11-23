Определение внешних ссылок со страницы сайта

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок192 просмотра
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Необходимо написать скрипт, для определения количества внешних ссылок с любой страницы в интернете.

Основные моменты:

1) Примитивный интерфейс - форма с одним текстовым полем для ввода адреса страницы, и кнопка проверить. В результате скрипт должен выдать одно число - указывающим количество внешних ссылок. Сами ссылки показывать не надо.

2) Желательно чтобы скрипт работал через php5/CURL.

3) Учесть что ссылка заключенная в теги noindex не считается внешней.

Интересует быстрое выполнение данного проекта.

Для уточнения, свяжитесь по ICQ в моём профиле.

14 лет назад
seokot
Борис 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
wworldua
Гость 
68 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$9
1 день
Заказчик нормальный. Не придирался и оплатил мгновенно.
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