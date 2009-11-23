Определение внешних ссылок со страницы сайта

Нужно поставить сайт на Joomla с SOBI2 и доской объявлений. К соби нужно прикрутить возможность публикации новостей, как тут: shopagoliki.ru т.е. по функционалу нужна очень сильно урезанная версия вышеназванного сайта От меня - готовый дизайн с версткой. Исполнитель ...
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Необходимо написать скрипт, для определения количества внешних ссылок с любой страницы в интернете.
Основные моменты:
1) Примитивный интерфейс - форма с одним текстовым полем для ввода адреса страницы, и кнопка проверить. В результате скрипт должен выдать одно число - указывающим количество внешних ссылок. Сами ссылки показывать не надо.
2) Желательно чтобы скрипт работал через php5/CURL.
3) Учесть что ссылка заключенная в теги noindex не считается внешней.
Интересует быстрое выполнение данного проекта.
Для уточнения, свяжитесь по ICQ в моём профиле.
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