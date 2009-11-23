Доработать функционал

$25
Веб-программированиеЗавершен1 заявка141 просмотр
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Магазин на движке osCommerce STS, в нём необходимо сделать фильтр производителей и товаров списком обычным+ подсчёт кол-ва товаров и производителей соответственно. Сейчас этот фильтр выпадающим списком. Также необходимо сделать краткое описание производителя с ссылкой на страницу подробного описания. Подробности в личку. Просьба цену не ломить.

14 лет назад
alex-maximum
Александр 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
ProWebDevSeo
Евгений 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
39 отзывов(-3)
14 лет назад
$15
1 день
Человек, который первый раз видит двигатель osc цмс разобрал по полкам, сделал всё, что просил. Рекомендую.
Вполне адекватный заказчик, оплата была сразу после выполненной работы, постоянно онлайн и хотел помогать всем чем мог