Vamshop: модуль (полу)автоматического наполнения

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки142 просмотра
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Vamshop: модуль (полу)автоматического наполнения каталога видео-, аудио-, софт- магазина.

В общих чертах, задача следующая.

Грабберу задаются исходные параметры: откуда граббить (конечная ссылка или подкаталог), возможность ввода логина/пароля для рессурса, откуда будем граббить.

Граббер-магазин будет работать на компе, обновляться конечный каталог будет через импорт базы, вручную. Серверная реализация не требуется.

Награбленное :), нужно представить так, чтобы можно было быстро создать товар из "полуфабриката".

Т.е. предусмотреть на странице редактирования сграбленного товара следующее:

1. Название товара и описание - предусмотреть быстрое удобное редактирование сграбленного текста, добавить поля для возможности ввода: "Название товара", "описание товара", "краткое описание"

и др., которые используются при редактировании товара в vamshop.

2. Картинки товара - граббер стянет все картинки со страницы товара, а при редактировании должна быть возможность быстро указать, какая картинка будет основной, какая дополнительной картинкой №1, №2 и т.д.

3. На этой же странице (редактирования сграбленного товара) предусмотреть ввод цены получаемого товара, выбор производителя, выбор категорий (список, с возможностью множественного выбора через ctrl)

Предусмотреть, возможность выбора: "Статус: Активен / Неактивен", "На главной странице: Да /Нет".

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В личку можете сбрасывать примерную схему реализации и возможные трудности.

14 лет назад
nigga
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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