Вот кратко то, что нам нужно Планируется сервис, одной из частей которого будет установка подписи в эл. почту. Сама подпись это ХТМЛ код, который добавляется в конец письма(если письмо в формате хтмл). То есть пользователь формирует ...
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Vamshop: модуль (полу)автоматического наполнения каталога видео-, аудио-, софт- магазина.
В общих чертах, задача следующая.
Грабберу задаются исходные параметры: откуда граббить (конечная ссылка или подкаталог), возможность ввода логина/пароля для рессурса, откуда будем граббить.
Граббер-магазин будет работать на компе, обновляться конечный каталог будет через импорт базы, вручную. Серверная реализация не требуется.
Награбленное :), нужно представить так, чтобы можно было быстро создать товар из "полуфабриката".
Т.е. предусмотреть на странице редактирования сграбленного товара следующее:
1. Название товара и описание - предусмотреть быстрое удобное редактирование сграбленного текста, добавить поля для возможности ввода: "Название товара", "описание товара", "краткое описание"
и др., которые используются при редактировании товара в vamshop.
2. Картинки товара - граббер стянет все картинки со страницы товара, а при редактировании должна быть возможность быстро указать, какая картинка будет основной, какая дополнительной картинкой №1, №2 и т.д.
3. На этой же странице (редактирования сграбленного товара) предусмотреть ввод цены получаемого товара, выбор производителя, выбор категорий (список, с возможностью множественного выбора через ctrl)
Предусмотреть, возможность выбора: "Статус: Активен / Неактивен", "На главной странице: Да /Нет".
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В личку можете сбрасывать примерную схему реализации и возможные трудности.
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