Доработка скрипта от VaM Shop

Веб-программированиеЗавершен1 заявка152 просмотра
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Всем Здравствуйте, есть 2 задачи. Одна доработать скрипт. Другая починить баг.

Выкладываю скриншоты что не понятно пишите в аську.

http://img187.imageshack.us/img187/4779/48943951.png

первый скрин. При заказе наложенным платежом от 500р до 2000р. Скрипт не должен давать продолжать покупку клиенту. Если у него в корзине меньше товара чем на 500р

и больше 2000р. При этом должно выскакивать сообщение о том что клиент пытается оформить заказ типа ваша сумма заказа меньше 500р или более 2000 выберите другой вариант доставки. Как реализовать само предупреждение не важно.

http://img691.imageshack.us/img691/5839/70156412.png

баг который был с самого начала установки скрипта.

При заказе товара. движок автоматом следующему клиенту предлагает купить товар который покупали вместе с данным товаром. Но проблема в том что скрипт всегда показывает что данного товара нет в наличие. Хотя по факту он есть. То есть когда скрипт переносит товар в раздел с данным товаром покупают это. Он не отражает наличие на складе. Вот и все.

icq 253673194 Бюджет не определен, так как правда не знаю сколько такая работа может стоить.

14 лет назад
spb1982
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
TM2
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Отличный исполнитель! Cделал свою работу очень быстро, при этом выполнил мои пожелания на все 100%. В итоге имею то, что задумывал. Отдельно могу отметить его вежливость и культуру общения. Но что самое главное, Максим знает, как технические термины и ньюансы перевести на более простой язык для заказчика. Я считаю это очень важным качеством, так как заказчик должен помогать исполнителю в воплощении своих идей. Иначе у заказчика будет тот сайт, идею которого он смог передать
Отличный заказчик. Четкое техническое задание, умение объяснить как все должно выглядеть. По оплате никаких претензий, выплатил премию за бысрое решение задачи. Рекомендую!
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