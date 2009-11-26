Доработка скрипта от VaM Shop

Всем Здравствуйте, есть 2 задачи. Одна доработать скрипт. Другая починить баг.

Выкладываю скриншоты что не понятно пишите в аську.

http://img187.imageshack.us/img187/4779/48943951.png

первый скрин. При заказе наложенным платежом от 500р до 2000р. Скрипт не должен давать продолжать покупку клиенту. Если у него в корзине меньше товара чем на 500р

и больше 2000р. При этом должно выскакивать сообщение о том что клиент пытается оформить заказ типа ваша сумма заказа меньше 500р или более 2000 выберите другой вариант доставки. Как реализовать само предупреждение не важно.

http://img691.imageshack.us/img691/5839/70156412.png

баг который был с самого начала установки скрипта.

При заказе товара. движок автоматом следующему клиенту предлагает купить товар который покупали вместе с данным товаром. Но проблема в том что скрипт всегда показывает что данного товара нет в наличие. Хотя по факту он есть. То есть когда скрипт переносит товар в раздел с данным товаром покупают это. Он не отражает наличие на складе. Вот и все.

icq 253673194 Бюджет не определен, так как правда не знаю сколько такая работа может стоить.