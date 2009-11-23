Запрограммировать несложный сайт на Джумле

$150
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок287 просмотров
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Верстка (небольшая доработка уже сверстанного шаблона) и программирование простого сайта на CMS Joomla. Срок релизации 4 дня. Оплата по факту.

14 лет назад
yurahass
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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