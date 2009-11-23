Создать партнерскую программу

Здравствуйте, уважаемые веб-мастера!

Мне необходимо создать не сложный сайт партнерской программы. Принцип работы прост:

1. Юзер заходит на сайт и создает там аккаунт (т.е. регится)

2. В личном кабинете он получает короткий ява код, который после устанавливает на свой сайт.

3. Данный код отображает у него на сайте рекламный баннер ввиде TopLine (т.е. вверху его сайта появляется узкая полоска на всю ширину экранна) пример можете глянуть здесь >> ruklik.com/example4.html

4. Потом партнеру идут отчисления за клики. В личном кабинете у него отображается статистика переходов по его ссылки, и заработанная сумма денег.

5. Трафик должен делится на ру и остальной, в статистике по ру идет больше отчисления, по остальным соответственно меньше.

6. Защита от накруток.

Полное ТЗ в разработке...

В общем должно получится, что-то похожее на сервис ruklik.com только мне нужно исключительно вид рекламы topline.

P.S/ Господа, сразу приношу свои извинения, так как рассчитываемый бюджет маленький.

Оставляйте свои ответы здесь. Обязательно указывайте в ответе – цена за проект, срок исполнения.

Также приветствуются новички, но обязательно умеющие создавать подобные проекты!