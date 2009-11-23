Программирование сайта

Социальная сеть для "себя" которая бы соответствовала нашим требованиям сети вконтакте facebook mail.ru нас уже не удовлетворяют по функционалу сеть предполагается не коммерческой с открытым кодом поэтому была выбрана joomla модуль jomsocial Нам интересно создать динамичный проект в котором бы ...
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Добрый день!
Необходимо программирование системы управления сайта. Оплата только через "Сервис безопасного проведения сделок". Поэтому варианты с обманом не прокатят. От Вас требуется аккуратность и исполнительность. Обязательно должны быть ссылки красивого вида(ЧПУ). Внимание, работа связана с билиингом a1agregator.ru.
Жду предложений с портфолио.
ТЗ во вложении
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