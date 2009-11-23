Программирование сайта

Добрый день. Есть само-писный магазин под Joomla. На сайте установлен joomfish и у сайта 2 языка. Нужно: 1. Разобраться в чужом коде. 2. Сделать так, что-бы товары, которые добавляются с фронт-енда можно было добавлять только на одном языке (на каком ...