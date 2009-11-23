Баг с добавлением товаров в Joomla.

Добрый день.

Есть само-писный магазин под Joomla.

На сайте установлен joomfish и у сайта 2 языка.

Нужно:

1. Разобраться в чужом коде.

2. Сделать так, что-бы товары, которые добавляются с фронт-енда можно было добавлять только на одном языке (на каком – решим).

3. Сейчас при добавление товара у нас есть 4 поля: 1. короткое описание на русском 2. короткое на латшсыком 3. длинное описание на латышском 4. длинное на русском – сейчас эти формы не корректно работают, когда пишем в латышское поле добавляется почему-то к русскому языку.

– Нужен специалист, который может разобраться с проблемой в короткие сроки и решить проблему. Короткие сроки – день,два (не неделя).

– Пожалуйста, если у вас есть свойство пропадать если вы не можете справиться с проектом – не нужно подавать сюда свою заявку.

Все вопросы – в ЛС или же в проекте.

Оплата WMZ,WMR или Яндекс Деньги – сразу по выполнению проекта.

По мимо этой работы возможно будут появляться какие-то баги, которые нужно править.

Понимаю, что из выше описанного определить стоимость сложно – поэтому можете указать стоимость работы вашего часа или же примерную стоимость.