Баг с добавлением товаров в Joomla.

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки221 просмотр
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Добрый день.

Есть само-писный магазин под Joomla.

На сайте установлен joomfish и у сайта 2 языка.

Нужно:

1. Разобраться в чужом коде.

2. Сделать так, что-бы товары, которые добавляются с фронт-енда можно было добавлять только на одном языке (на каком – решим).

3. Сейчас при добавление товара у нас есть 4 поля: 1. короткое описание на русском 2. короткое на латшсыком 3. длинное описание на латышском 4. длинное на русском – сейчас эти формы не корректно работают, когда пишем в латышское поле добавляется почему-то к русскому языку.

– Нужен специалист, который может разобраться с проблемой в короткие сроки и решить проблему. Короткие сроки – день,два (не неделя).

– Пожалуйста, если у вас есть свойство пропадать если вы не можете справиться с проектом – не нужно подавать сюда свою заявку.

Все вопросы – в ЛС или же в проекте.

Оплата WMZ,WMR или Яндекс Деньги – сразу по выполнению проекта.

По мимо этой работы возможно будут появляться какие-то баги, которые нужно править.

Понимаю, что из выше описанного определить стоимость сложно – поэтому можете указать стоимость работы вашего часа или же примерную стоимость.

Joomla
14 лет назад
777-300ER
37 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
58 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
dikgenius
Дмитрий 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Дмитрий очень вежливый и пунктуальный исполнитель. Проблему решил быстрее чем обещал и сделал небольшой бонус. Имеется постоянная связь с человеком. Рекомендую.
Приятно работать с заказчиком, четкая формулировка задания, полный доступ ко всему необходимому для работы, оплата без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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