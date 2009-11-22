Ищу программистов знакомых с http://www.ilance.com Задача – разработка сайта на основе продуктов www.ilance.com, доработки, поддержка.
Универсальный парсер товаров из shop-script premiu
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен универсальный паресер товаров и всей базы товаров с фото из shop-script premium в такой же магазин.
Суть такая если есть магазин на движке shop-script premium, чтобы можно было ввести только адрес и получить всю базу товаров в магазин на том же движке.
Идея в универсальности, т.е. просто подставив адрес сайта.
Болеее, чем уверен, что есть лдаже готовое решение, так как в интернете выложены даже бесплатные, но не совсем доработанные.
От Вас такой парсер и рассказать что именно заменять.
Бюджет 10$ Жду предложения и сроки!.
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