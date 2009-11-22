Универсальный парсер товаров из shop-script premiu

Нужен универсальный паресер товаров и всей базы товаров с фото из shop-script premium в такой же магазин.

Суть такая если есть магазин на движке shop-script premium, чтобы можно было ввести только адрес и получить всю базу товаров в магазин на том же движке.

Идея в универсальности, т.е. просто подставив адрес сайта.

Болеее, чем уверен, что есть лдаже готовое решение, так как в интернете выложены даже бесплатные, но не совсем доработанные.

От Вас такой парсер и рассказать что именно заменять.

Бюджет 10$ Жду предложения и сроки!.