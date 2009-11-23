Теги для Joomla

Социальная сеть для "себя" которая бы соответствовала нашим требованиям сети вконтакте facebook mail.ru нас уже не удовлетворяют по функционалу сеть предполагается не коммерческой с открытым кодом поэтому была выбрана joomla модуль jomsocial Нам интересно создать динамичный проект в котором бы ...
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Нужен компонент или модуль, для добавления тэгов, как в любом сайте-блоге, то есть что бы тэги отображались потом в любом добавленном материале. Называйте цены, пишите в ICQ 481171185.
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