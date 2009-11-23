Написать PHP–скрипт

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок457 просмотров
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Нужно написать парсер, который будет парсить(сохранять) со страниц разных сайтов , и сохранять это все в базу данных(или в файл Excel). Реализовать можно как с помощью PHP скрипта), нужно чтобы приложение(или скрипт) имели возможность ввода url адресов, ключевых слов поиска, разные языки поиска

скайп Artemy_Gorbunov

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PHP
14 лет назад
rusbroker
Артемий 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
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