Доработка поискового модуля DLE-News

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки133 просмотра
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Итак, необходимо усовершенствовать поисковый модуль DLE-News.

Задание 1. При вводе слова выводить предложения:

• Искать по названиям новостей, ключевым словам, описанию и т.д.

• Выводить 10 самых популярных (используемых) по этому слову.

• Предложения выводить по факту набора каждой буквы.

Задание 2. Исправлять запросы в случае ошибки.

Порядок размещения предложений на разработку:

• Срок, цена работ, стоимость часа работы

• Контактный e-mail

• Ссылка на Ваши разработки (или вебдизайнерской студии с Вашим участием).

14 лет назад
western_man
NaN летПольша
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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