Доработка поискового модуля DLE-News

Всем Здравствуйте, есть 2 задачи. Одна доработать скрипт. Другая починить баг. Выкладываю скриншоты что не понятно пишите в аську. http://img187.imageshack.us/img187/4779/48943951.png первый скрин. При заказе наложенным платежом от 500р до 2000р. Скрипт не должен давать продолжать покупку клиенту. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, необходимо усовершенствовать поисковый модуль DLE-News.
Задание 1. При вводе слова выводить предложения:
• Искать по названиям новостей, ключевым словам, описанию и т.д.
• Выводить 10 самых популярных (используемых) по этому слову.
• Предложения выводить по факту набора каждой буквы.
Задание 2. Исправлять запросы в случае ошибки.
Порядок размещения предложений на разработку:
• Срок, цена работ, стоимость часа работы
• Контактный e-mail
• Ссылка на Ваши разработки (или вебдизайнерской студии с Вашим участием).
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