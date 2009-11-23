Поправить скрипт

Задача, описанная в проекте отличается от задачи, которую передо мной поставили; я сразу же предупредил, что подобных задач делать не приходилось и потребуется время на ознакомление. Если хотите сказать, что я хотя бы раз проигнорировал ваше сообщение в аське, это будет просто враньем; по ходу выполнения на связи я был всегда. Не устроило - возобновили проект, выбрали другого исполнителя, а не отзывы отрицательные оставлять. ----- (ответ к комментарию) Это ваша субьективная точка зрения. Если не умеете додумывать - спрашивайте, помогает.