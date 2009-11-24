Форму обратной связи сделать

Веб-программированиеЗавершен3 заявки250 просмотров
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Форму обратной связи сделать

Задание в приложение.

14 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
perfectio-pro
Александр 
38 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Быстро и качественно выполнил задание! Быстро разобрался в системе и сделал все именно так как надо! Обязательный и приятный в общении человек. Сотрудничеством очень доволен!
Отличный заказчик. Рекомендую.