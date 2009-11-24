Форму обратной связи сделать

Vamshop: модуль (полу)автоматического наполнения каталога видео-, аудио-, софт- магазина. В общих чертах, задача следующая. Грабберу задаются исходные параметры: откуда граббить (конечная ссылка или подкаталог), возможность ввода логина/пароля для рессурса, откуда будем граббить. Граббер-магазин будет работать на компе, обновляться ...
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