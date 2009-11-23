Выбор, настройка и доработка форума

Требуется помощь в выборе, настройке и отшлифовке форума к новостному сайту.

у нас есть некоторые требования к форуму:

1) должна поддерживаться интеграции форума с материалами сайта (новостями, статьями) - имеется в виду возможность вывода в материалах последних 3-5 сообщений с форума (частично выводить, скажем, первые 30-50 символов сообщения);

2) форум должен идти без разделов и подразделов - просто список тем (последняя обновленная тема должна находиться выше всех);

3) форум и все его темы должны располагаться по адресу сайт.ру/forum/;

4) должна присутствовать легкость и удобство модерации сообщений (удаления спама).

есть предложение остановиться на phpBB. но рассмотрим и другие варианты.

покажем форумы, на которые хотелось бы быть похожими.

если есть опыт подобной деятельности - оставьте свои координаты (ориентировочная цена приветствуется).