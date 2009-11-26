Правка скрипта

Требуется перевести действующий интернет магазин etalon-jenavi.ms с самописной CMS на Shop-Script и дополнить его функционалом для организации соц.сети. Если от вас будет обоснованное предложение другой CMS – готов обсудить. Самописные CMS не предлагать, т.к. именно от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть рабочая форма на js + JQ +php необходимо дописать момент отправки, проект был брошен исполнителем, необходимо доделать момент отправки с возможностью настройки мыла + отправка заказчику.
сроки ВЧЕРА!
Цену вопроса и сроки указываем!!!
Интересуют реально понимающие люди!!!
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