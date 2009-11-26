Правка скрипта

Веб-программированиеЗавершен3 заявки177 просмотров
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Есть рабочая форма на js + JQ +php необходимо дописать момент отправки, проект был брошен исполнителем, необходимо доделать момент отправки с возможностью настройки мыла + отправка заказчику.

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14 лет назад
wild_wolf_spb
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Jason_Bourne
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Все быстро и четко даже раньше срока, что просили, то и получили, всегда на связи, реальная цена за качественную работу, минимум вопросов,. Очень доволен, обращусь еще...
Не было никиких проблем с доступностью заказчика для связи. С оплатой тоже.
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