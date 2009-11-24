Программирование социальной сети на .net

$2500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка309 просмотров
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Необходимо разработать социальную сеть по готовому ТЗ на .net. См. аттач. Нужно программирование и верстка по готовым макетам. Сервис разрабатывается для существующего сайта – www.finamauto.ru. Внедрение будет осуществляться в паре с программистом, поддерживающего проект.

Желателен опыт разработки социальных сетей, местоположение – Москва или возможность встречи в будни для собеседования. Бюджет – обсуждаемый.

14 лет назад
Nutka_Nutka
Наталья 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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