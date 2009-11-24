Программирование социальной сети на .net

Необходимо разработать социальную сеть по готовому ТЗ на .net. См. аттач. Нужно программирование и верстка по готовым макетам. Сервис разрабатывается для существующего сайта – www.finamauto.ru. Внедрение будет осуществляться в паре с программистом, поддерживающего проект.

Желателен опыт разработки социальных сетей, местоположение – Москва или возможность встречи в будни для собеседования. Бюджет – обсуждаемый.