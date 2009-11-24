Реализация рекламной странницы на Flash

Необходимо реализовать на флеше рабочюю среду системы Windows (а именно интерфейса Папок в Windows) с некоторыми рекламными вставками.

Фактически реалистично показать неотличимую от оригинала среду Мой Компьютер с рекламной демонстрацией пользователю возможностей среды Windows.

(простыми словами анимировать пользовательский интерфейс)

Без интеррактива. Пользователь не будет там выбирать елементы, перетаскивать что-либо или любое другое взаимодействие. Только по клику в любое место вызывать ссылку.

Полно экранный ролик длинной приблизительно секунд 15-20

Для выбора исполнителя необходимо ваше портфолио и ваша оценка стоимости работы.