Есть сервер с видеофайлами формата flv и есть сайты (на DLE) для просмотра этих файлов. Нужен скрипт для защиты этих файлов, то есть кривая ссылка на файл должна зависить от IP посетителя сайта, формироваться динамически. Возможна ...
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Кто может сейчас по быстрому подправить скрипт карусели для нормальной работы в ие?
Сайт kino31.ru, блок "Кинотеатры Белгорода", ниже логотипы кинотеатров пролистываются стрелочками, а в ие вообще файл со стилями для этого блока не подгружается и соответственно ничего не работает.
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