Кто может сейчас по быстрому подправить скрипт карусели для нормальной работы в ие?

Сайт kino31.ru, блок "Кинотеатры Белгорода", ниже логотипы кинотеатров пролистываются стрелочками, а в ие вообще файл со стилями для этого блока не подгружается и соответственно ничего не работает.