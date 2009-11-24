Нужно доработать модуль artcats на JoomlaCMS

Требуется создать Shop на Typo3 c использванием Commerce-Extension. Сайт продажи спортивной одежды и обуви. Сайт свёрстан, Typo3 и навигация стоит. Требуется: 1.) Настроить extensions: a.) commerce http://typo3.org/documentation/document-library/extension-manuals/commerce/0.9.9/view/ ...
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