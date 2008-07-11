Срочный проект! Нарисовать карту и натянуть на код

Надо нарисовать карту-схему дорог вокруг Москвы.

Вот ссылка, как это примерно должно выглядеть.

http://the-rebellion.narod.ru/moscow/mos_road.htm

цифр быть не должно

дороги от калужской по часовой стрелке до ярославской должны быть подписаны (названия)

остальные дороги должны быть сгруппированы (выделяться разом все по клику на одну) и подпись "Другие"

По МКАД надо провести выделение (кнопку) и давать возможность выделить регион "Москва", подписать по центру города

Я по реальной карте провел дороги и МКАД и подписал. Файл в приложении.

Накладывайте его на схему! я хочу чтобы дороги хотябы примерно были похожи на карту (map_on_black2.jpg)

Есть код от второго проекта, работающий. Его надо будет просто взять и связать с Вашей работой.

Ваша работа - нарисовать карту (можете просто перерисовать образец по ссылке)

нарезать ее (выделить дороги, МКАД)

Результат нужен СРОЧНО я готов быть на связи и комментировать задачу.