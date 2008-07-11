Нужно создать скрипт собра кодов обраток и авторегистрции в каталогах подобных этому: http://www.culinariya.com/seo/links_ex.php Если есть готовые решения, предлагайте :)
Срочный проект! Нарисовать карту и натянуть на код
Надо нарисовать карту-схему дорог вокруг Москвы.
Вот ссылка, как это примерно должно выглядеть.
http://the-rebellion.narod.ru/moscow/mos_road.htm
цифр быть не должно
дороги от калужской по часовой стрелке до ярославской должны быть подписаны (названия)
остальные дороги должны быть сгруппированы (выделяться разом все по клику на одну) и подпись "Другие"
По МКАД надо провести выделение (кнопку) и давать возможность выделить регион "Москва", подписать по центру города
Я по реальной карте провел дороги и МКАД и подписал. Файл в приложении.
Накладывайте его на схему! я хочу чтобы дороги хотябы примерно были похожи на карту (map_on_black2.jpg)
Есть код от второго проекта, работающий. Его надо будет просто взять и связать с Вашей работой.
Ваша работа - нарисовать карту (можете просто перерисовать образец по ссылке)
нарезать ее (выделить дороги, МКАД)
Результат нужен СРОЧНО я готов быть на связи и комментировать задачу.
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