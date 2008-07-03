Нужен хороший дизайнер-флешер для небольших работ с флешем: 1) на сегодня-завтра - небольшая коррекция имеющегося интеракетивного флеша, плюс создать прелоадер 2) на следующую неделю - разработка флеш-карты России с узлами - ...
Timer
Создание JS таймера с использование БД MySQL:
В базе есть дата такого типа 2008-07-03 10:00:00, JS код на странице обрабатывает данные из БД и выдает, что осталось 20 час. 00 мин. 00 сек. причем идет постоянный отсчет времени и так до указанной даты в зависимости какая дата в БД как становится 00 час. 00 мин. 00 сек. скрипт выполняет определенный код (Пример Alert("Время вышло!"));
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