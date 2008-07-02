Требуется скрипт конкурса прогнозов. 1) Регистрация пользователей 2) Прием прогнозов от пользователей (варианты: счет и кол-во очков) Пример конкурса: 1) Угадать результаты матчей Спартак - ЦСКА Химки ...
Сделать интернет-магазин
Нужен простой интернет магазин. Дизайн - возможно шаблонный. Обязательно стабильная работа. Оплата поэтапная.
1 этап - установка и настройка скрипта, тестирование - 75-100 у.е.
2 этап - наполнение информацией и обработка ее - 50-70 у.е.
3 этап - тестирование сайта. Сдача - 20-30 у.е.
Товаров - не очень много. Жду реальных предложений. Срок - неделя на все. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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