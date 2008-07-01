Нужна галерея на подобии этой: http://www.federationtower.ru/tower/offices/

Эффекты такие-же. Внешний вид такой же. Нужна админка, через которую можно добавлять фотографии. Дополнительно справа должны быть мини-изображения, которые показывают детали текущей фотографии. Т.е. при нажатии на мини-изображение справа – эффект увеличения и загружается увеличенная фотография в основном изображении.

Сообщите стоимость и сроки исполнения (по срокам хотя бы предварительная рабочая версия).