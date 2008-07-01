Надо настроить компонент Hot Property

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Надо настроить компонент Hot Property или ему подобный. Сайт уже почти готов. Прошу стучаться в аську только тех кто сможет это сделать и не будет тратить зря мое и свои время. Желательно человека из Украины.

Контакты:

аська: 295-453-218

17 лет назад
vano007
Иван 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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